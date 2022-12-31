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У Києві без світла 30% мешканців, рух червоною гілкою метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві без світла 30% мешканців, рух червоною гілкою метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної"

Фото: ТСН.ua

Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет.

Система життєзабезпечення Києва працює в штатному режимі. Вода та тепло в киян є.

Без електроенергії наразі 30% споживачів. Через аварійні відключення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Мер зазначив, що рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці.

"Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково",- зазначив він.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом - медики надали допомогу на місці.

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Перегляди
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