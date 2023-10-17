У Києві батьки звинувачують виховательку у побитті дитини: "Могла переламати хрящ - і вона б померла"

У Києві батьки звинувачують виховательку державного садочка № 513 у жорстокому побитті дитини. 11 жовтня дівчинка повернулася додому із саднами та гематомами на шиї.

Про це розповіла РБК-України мати дівчинки Анастасія Настека.

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Коли стався інцидент і кого звинувачують батьки

За словами матері, їхні дитина з вересня ходить у ясельну групу садочка № 513. Батьки звинувачують вихователя Нікітіну Світлану Федорівну. Анастасія розповіла, що працівниця освітнього закладу почала виправдовуватися, що нібито вона випадково подряпала їхню дитину.

"Я відвезла дитину у садок без ушкоджень. Уже о 10 ранку вихователька мені передзвонила, що вона випадково подряпала дитину нігтем. Але зараз все добре, бо рани замазали зеленкою. О 15-ій годині чоловік забрав дитину. Вихователі наділи доньці іншу кофтинку із високою шиєю і він нічого не побачив", - пояснює Анастасія.

Вже вдома донька розповіла, що вони із вихователькою Билися. За словами дитини, вона закривала їй рот руками та казала не кричати. Батьки звернулися на 102.

"Ми звернулися на 102, але нам сказали їхати в поліцію. Напевно відразу вони передали цей виклик у садочок, бо нам почали наярювати дзвінками. Дитина дуже боялася кудись їхати, билася в істериці, бо думала, що ми її веземо у садок. Просилася цього не робити", - говорить жінка.

Садно та подряпина шийного відділу дитини. Фото: Анастасія Настека

Дитина боїться і у сльозах не хоче йти у садочок

У лікарні написали діагноз - садно та подряпина шийного відділу, стан важкості середній. Дали направлення до невролога і психолога.

"Невролог нам виписав ліки і вказав, що у дитини гострий невроз після стресу. Призначив домашнє лікування протягом 3 тижнів. Завтра ми їдемо до психолога. Дитина відмовляється вдягатись, виходити на вулицю, вона боїться, коли настає вечір, бо питає, чи зранку відведу в садочок і починає плакати через це. Вночі хниче, погано спить", - говорить жінка.

Діагноз дівчинки. Фото: Анастасія Настека

Сім'я подала скаргу у суд за бездіяльність поліції

За словами матері, правоохоронці відмовляються реєструвати інцидент. Вони подали скаргу у суд за бездіяльність. Як пояснюють у поліції, що через недостатню кількість доказів не можуть випадок зареєструвати.

"Коли ми приїхали в поліцію, то ювенальний поліцейський мав зайнятись нами, але до нас він не вийшов. Потім нам передзвонили, але далі ніяких рухів нема. Поліція не займається і навіть не хоче вносити справу у реєстр", - говорить жінка.

Як розповіла жінка, адвокат написав скаргу в Департамент освіти і райадміністрацію Голосіївського району. Він зазначає, що цю справу буде важко доказати, бо у садку нема камер.

"Буде слово вихователя проти слова дитини. Можна й далі писати скарги, щоб вони створили комісію і розбиралися. Але треба спершу, щоб нас визнали потерпілими", - говорить Анастасія.

Як коментують інцидент у садочку

У садочку кервництво підтвердило, що у них працює така вихователька як Нікітіна Світлана Федорівна. Однак від коментарів відмовилися.

"У телефонному режимі я коментувати нічого не буду, поки жодної інформації надати не можу", - відповіла директор закладу Капустян Людмила Михайлівна.

Що кажуть інші батьки

Батьки інших діток шоковані ситуацією. Як вони розповіли, за своїми дітьми нічого дивного не помічали.

"У цієї виховательки сильний голос і дітям видається, що вона кричить. Ми розуміємо, що це вже професійна травма, бо вона там 20 років працює і саме так розмовляє. Інші батьки побоїв не помічали на своїх дітях, але це ясельна група і вони ще не розмовляють. А моя просто найстарша і може говорити уже реченнями", - говорить Настека.

Нагадаємо, у приватному садочку в Києві на Дарниці зафіксували отруєння дітей. Що показало епідрозслідування - читайте ТУТ.

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