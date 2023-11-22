У Києві банда захопила квартиру 93-річної жінки, а власницю ледь не відправили до будинку для літніх людей

Шахраї під виглядом лікарів "швидкої" хотіли вивезти пенсіонерки з її квартири до спецзакладу.

У Києві банда з чотирьох чоловіків незаконно привласнила квартиру пенсіонерки і намагалась силоміць вивезти власницю до спеціалізованого закладу. Для цього зловмисники видавати себе за лікарів "швидкої".

Про це передає пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався наприкінці червня цього року. Правоохоронці викрили шахраїв, які незаконно заволоділи квартирою 93-річної жінки та збирались відправити бабусю до спецзакладу проти її волі, а нерухомість продати. Зловмисниками виявились місцеві мешканці, 1976, 1977 та 1989 років народження.

До злочинної групи входили організатор та його спільник, які напередодні незаконно привласнили квартиру пенсіонерки. Ще два чоловіки грали роль медиків, які мали забрати потерпілу з оселі та доправити її до будинку для престарілих.

Спершу зловмисники підробили паспорт пенсіонерки та неправомірно оформили на одного з них заповіт, довіреність на право розпоряджатись її нерухомим майном.

Згодом, використовуючи фіктивні документи, один із зловмисників нібито продав квартиру своєму родичу за майже два мільйони гривень, проте без сплати коштів. Договір був укладений виключно з метою вибуття квартири з власності жінки та її справжнього продажу в майбутньому. Щоб якомога швидше здійснити задумане, спільники вирішили "позбутися" жінки, помістивши її до спеціалізованого закладу.

Для цієї частини плану вони залучили ще двох чоловіків, які займались перевезеннями малорухомих пасажирів. Під виглядом лікарів "швидкої" вони силоміць забрали потерпілу з квартири та посадили в автомобіль.

Шахраї, які вдавали із себе медиків

Жінка не хотіла залишати квартиру та кликала на допомогу. Тоді зловмисники зробили їй ін’єкцію сильнодіючою речовиною.

Фігурантів спіймали "на гарячому"

Поліція зупинила шахраїв одразу, як тільки автомобіль з пенсіонеркою рушив від будинку.

Потерпіла

Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. На період слідства один з фігурантів перебував під вартою, другий вийшов з-під варти під заставу, а двоє інших знаходились під домашнім арештом", — зазначила слідча Дніпровського управління поліції Ганна Глушкова.

Раніше відомий ветеран Олег Симороз заявив про викриття псевдоволонтерів у Києві.

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