У Києві багатотонний верстат упав на робітників - не вижив ніхто: фото

У Києві багатотонний верстат упав на робітників - не вижив ніхто: фото

Трагедія сталася на заводі ЕМКО.

У п’ятницю, 19 листопада, на київському заводі ЕМКО, що на вулиці Олекси Тихого, сталася жахлива трагедія - через порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт на двох працівників підприємства впав багатотонний верстат.

Про це повідомили в комунальній аварійно-рятувальна служба "Київська служба порятунку".

Обидва робітники загинули на місці.

Рятувальники ДСНС виконали роботи зі вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів. “Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тож робота тривала майже годину”, - йдеться у повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити усі обставини цієї трагедії. За фактом події також провадиться службове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області на підприємстві загинув молодий робітник, який упав до резервуару для змішування компонентів будматеріалів.

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