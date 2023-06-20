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У Києві багатоповерхівку затопило з 10 по 1 поверхи – вода ллється з балконів (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
7152
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У Києві багатоповерхівку затопило з 10 по 1 поверхи – вода ллється з балконів (відео)

У Києві затопило багатоповерхівку. / Фото: pixabay.com

У житловому будинку столиці сталося підтоплення через несправний гідрант.

У Дніпровському районі Києва в одній з багатоповерхівок прорвало пожежний гідрант – будинок затопило водою з 10 по 1 поверх.  

Про це повідомив телеканал Київ. 

"У багатоповерхівці Дніпровського району, що поблизу ДВРЗ, прорвало пожежний гідрант і затопило будинок з 10 по 1 поверх. Вода на 10 поверсі була майже по коліна, тому місцеві жителі зробили отвори на загальних балконах, аби вона могла витікати", – розповіли журналісти.

За словами місцевих мешканців, це вже не перший подібний випадок – аналогічна аварія ставалась у травні, але на 9 поверсі. 

Зазначається, що пошкоджений гідрант заварили, але на місце події викликали правоохоронців, щоб ті зафіксували несправність. 

Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Київській області повітряна тривога тривала понад чотири години, ворог атакував регіон дронами у декілька хвиль. 

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Дата публікації
Перегляди
7152
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