У Києві багатоповерхівку затопило з 10 по 1 поверхи – вода ллється з балконів (відео)

У житловому будинку столиці сталося підтоплення через несправний гідрант.
У Дніпровському районі Києва в одній з багатоповерхівок прорвало пожежний гідрант – будинок затопило водою з 10 по 1 поверх.
Про це повідомив телеканал Київ.
"У багатоповерхівці Дніпровського району, що поблизу ДВРЗ, прорвало пожежний гідрант і затопило будинок з 10 по 1 поверх. Вода на 10 поверсі була майже по коліна, тому місцеві жителі зробили отвори на загальних балконах, аби вона могла витікати", – розповіли журналісти.
За словами місцевих мешканців, це вже не перший подібний випадок – аналогічна аварія ставалась у травні, але на 9 поверсі.
Зазначається, що пошкоджений гідрант заварили, але на місце події викликали правоохоронців, щоб ті зафіксували несправність.
Нагадаємо, у ніч проти 20 червня Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Київській області повітряна тривога тривала понад чотири години, ворог атакував регіон дронами у декілька хвиль.
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