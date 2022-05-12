У Києві автомобіль врізався у блокпост: двоє загиблих (фото)

У Києві автомобіль врізався у блокпост: двоє загиблих (фото)

Смертельна ДТП у столиці сталася через зіткнення із тимчасовою загороджувальною бетонною спорудою.

Увечері в середу, 11 травня, на вулиці Радунській у Деснянському районі Києва автомобіль Ford Focus, який рухався на великій швидкості, врізався у бетонну споруду блокпоста, розташованого на проїжджій частині.

Про це повідомили у поліції Києва.

За попередньою інформацією поліцейських, причиною ДТП стало те, що водій, рухаючись на великій швидкості, не впорався із керуванням.

“Внаслідок отриманих травм обидва потерпілих загинули до приїзду лікарів. Пасажир - чоловік, 1978 року народження, анкетні дані водія встановлюються”, - повідомили у поліції.

Тіла загиблих довелося виймати із розтрощеного автомобіля рятувальникам ДСНС.

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За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого).

Правоохоронці проведуть усі необхідні експертні дослідження аби встановити причину та механізм автопригоди.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" у Рівненській області зіткнулися бензовоз, мікроавтобус і рейсовий автобус. Унаслідок зіткнення транспортні засоби загорілися.

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