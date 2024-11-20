У Києві автомобіль на пішохідному переході на смерть збив жінку (фото)

Водій збив 52-річну жінку на пішохідному переході в Подільському районі.

У Подільському районі Києва, водій автомобіля збив жінку на пішохідному переході, в результаті чого вона загинула.

Про інцидент повідомила поліція столиці

"58-річний водій автомобіля Nissan, рухаючись по вулиці Івана Вигівського, скоїв наїзд на жінку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переходу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, 52-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, і померла на місці аварії. Водія автомобіля затримали, він був тверезий. Йому загрожує до восьми років тюремного ув'язнення за скоєне.

Фото з місця аварії / Поліція Києва

Фото з місця аварії / Поліція Києва

Нагадаємо, у Києві шахраї ошукали 88-річну жінку на майже 100 тис. грн за схемою "ваш син потрапив у ДТП".

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