У Києві авто з водієм напідпитку протаранило бетонний парапет та вибухнуло: деталі

У Києві авто з водієм напідпитку протаранило бетонний парапет та вибухнуло: деталі

Керманич Peugeot серйозних травм не зазнав та від допомоги медиків відмовився.

У Києві авто з водієм напідпитку протаранило бетонний парапет та вибухнуло. Водія викинуло з авто.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

Автопригода сталась на столичному Подолі, на вулиці Новокостянтинівській. Водій Peugeot 4007, попередньо, не впорався з керуванням та протаранив бетонний парапет. Від удару водія викинуло з автомобіля на дорогу, після чого Peugeot вибухнув. На місце пригоди прибули медики та рятувальники.

Як не дивно, але керманич Peugeot серйозних травм не зазнав та від допомоги медиків відмовився. Чоловік мав явні ознаки сп'яніння, проте від проходження тесту на приладі "Драгер" також відмовився.

Обставини автопригоди з'ясовують правоохоронці.

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