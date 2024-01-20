У Києві авто влетіло в легковик та автобус: загинув чоловік, що був на зупинці (фото)

На Кільцевій дорозі у Святошинському районі Києва у суботу, 20 січня, сталася смертельна аварія. Внаслідок аварії загинув чоловік, який був на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За кермом Toyota був чоловік 1994 року народження. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням та зіткнувся з Mercedes та автобусом, що стояв біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП було смертельно травмовано чоловіка, який стояв на зупинці.

Пасажир легковика також отримав тілесні ушкодження. Його шпиталізували до лікарні.

ДТП сталася 20 січня на Кільцевій дорозі у Святошинському районі столиці. Фото: Поліція Києва.

Toyota влетіла у Mercedes та автобус, що стояв на зупинці. Фото: Поліція Києва.

Водія Toyota затримала поліція. Розпочато кримінальне провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на - до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, під Черніговом сталася аварія з фурою та шкільним автобусом. Внаслідок аварії троє осіб постраждали.

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