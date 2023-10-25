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У Києві авто вилетіло на тротуар і збило людей на зупинці – водію повідомили про підозру

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Києві авто вилетіло на тротуар і збило людей на зупинці – водію повідомили про підозру

Авто, яке вилетіло на тротуар у столиці, збило людей на зупинці та перевернулося / Фото: Київська міська прокуратура

Внаслідок аварії у Києві травми різного ступеня тяжкості отримали дві людини.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми у центрі столиці зранку 25 жовтня. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

За даними слідства, водій автомобіля TOYOTA Avensis, 1996 року народження, рухаючись вулицею Велика Васильківська з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. 
 
У результаті автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту.  Постраждалі отримали травми, які відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Прилад Драгер не виявив у водія ознак сп'яніння.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві чоловік дістав бойову гранату та висмикнув з неї чеку через сварку з дружиною (фото).

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Дата публікації
Перегляди
2540
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