У Києві авто вилетіло на тротуар і збило людей на зупинці – водію повідомили про підозру

У Києві правоохоронці повідомили про підозру водію, який в'їхав у зупинку громадського транспорту з людьми у центрі столиці зранку 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, водій автомобіля TOYOTA Avensis, 1996 року народження, рухаючись вулицею Велика Васильківська з перевищенням допустимої швидкості, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини.



У результаті автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Постраждалі отримали травми, які відносяться до середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Прилад Драгер не виявив у водія ознак сп'яніння.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водію у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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