У Києві автівка знесла стовп, постраждав водій: з’явилися подробиці аварії (фото)

Електроопора дивом не впала, оскільки зависла на дротах.

У Києві поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася зранку на вулиці Остафія Дашкевича у Дніпровському районі. Там автівка знесла електроопору, яка дивом не впала, бо зависла на дротах.

Про це повідомляє поліція Києва.

Як розповіли правоохоронці, водійка автомобіля Ford виїжджала з двору та під час повороту ліворуч в’їхала у Seat, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення остання автівка вилетіла за межі дороги та врізалась у стовп. 32-річний керманич Seat зазнав травм, з авто його діставали рятувальники.

Як було встановлено, обидва водії перебували за кермом у тверезому стані.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Дніпровському районі Києва / Фото: Поліція Києва / Facebook

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Порушниці загрожує до трьох років обмеження волі.

Обидва водії були тверезими / Фото: Поліція Києва / Facebook

Через аварію на Дашкевича утворився великий затор, навіть зупинявся рух трамваїв.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва взяв під варту без права внесення застави 19-річного водія BMW X3. Він збив 37-річну жінку на пішохідному переході на вулиці Князів Острозьких.

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