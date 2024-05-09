У Києві автівка знесла стовп, постраждав водій: з’явилися подробиці аварії (фото)

Електроопора дивом не впала, оскільки зависла на дротах.
У Києві поліцейські встановлюють обставини ДТП, яка сталася зранку на вулиці Остафія Дашкевича у Дніпровському районі. Там автівка знесла електроопору, яка дивом не впала, бо зависла на дротах.
Про це повідомляє поліція Києва.
Як розповіли правоохоронці, водійка автомобіля Ford виїжджала з двору та під час повороту ліворуч в’їхала у Seat, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення остання автівка вилетіла за межі дороги та врізалась у стовп. 32-річний керманич Seat зазнав травм, з авто його діставали рятувальники.
Як було встановлено, обидва водії перебували за кермом у тверезому стані.
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Порушниці загрожує до трьох років обмеження волі.
Через аварію на Дашкевича утворився великий затор, навіть зупинявся рух трамваїв.
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва взяв під варту без права внесення застави 19-річного водія BMW X3. Він збив 37-річну жінку на пішохідному переході на вулиці Князів Острозьких.
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