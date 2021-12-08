У Києві автівка в'їхала у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим: відео

Конфлікт почався з того, що керманич влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого.

У Києві сталася незвична ДТП. Легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

Про це повідомив паблік "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"По Ревуцького летів водій Toyota. В один момент керманич влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом", - йдеться у дописі під відео.

Але на цьому історія не завершилися, бо коли водій вибіг з автівки, вона покотилася і в’їхала у сміттєвоз.

Нагадаємо, охоронець Олександрівської лікарні побив водія автівки, яка заїхала на територію медзакладу. Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки. Побитим виявився приватний адвокат Дмитро Калько.

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