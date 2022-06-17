Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві автівка спалахнула разом із чоловіком, який її ремонтував (фото)

Дата публікації
Перегляди
1133
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві автівка спалахнула разом із чоловіком, який її ремонтував (фото)

Фото: Управління ДСНС Києва

Автомобіль нібито спалахнув у результаті ремонтних робіт.

У Шевченківському районі Києва на вулиці Гаврилишина спалахнула припаркована автівка разом із чоловіком, який її ремонтував. Потерпілого з опіками верхніх кінцівок госпіталізували.

Про це 17 червня повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, автомобіль спалахнув у результаті ремонтних робіт. Причину пожежі встановлюватиме слідство. 

Нагадаємо, у Дніпрі водій маршрутки збив п'ятирічну дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта.

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

Олені, що гавкають: таке можна побачити тільки у столичному зоопарку

Олені, що гавкають: таке можна побачити тільки у столичному зоопарку

Читайте також:

Наступна публікація