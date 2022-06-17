У Києві автівка спалахнула разом із чоловіком, який її ремонтував (фото)

У Києві автівка спалахнула разом із чоловіком, який її ремонтував (фото)

Автомобіль нібито спалахнув у результаті ремонтних робіт.

У Шевченківському районі Києва на вулиці Гаврилишина спалахнула припаркована автівка разом із чоловіком, який її ремонтував. Потерпілого з опіками верхніх кінцівок госпіталізували.

Про це 17 червня повідомили в ДСНС.

За попередньою інформацією, автомобіль спалахнув у результаті ремонтних робіт. Причину пожежі встановлюватиме слідство.

Нагадаємо, у Дніпрі водій маршрутки збив п'ятирічну дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта.

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

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