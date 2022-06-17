У Києві автівка спалахнула разом із чоловіком, який її ремонтував (фото)

Автомобіль нібито спалахнув у результаті ремонтних робіт.
У Шевченківському районі Києва на вулиці Гаврилишина спалахнула припаркована автівка разом із чоловіком, який її ремонтував. Потерпілого з опіками верхніх кінцівок госпіталізували.
Про це 17 червня повідомили в ДСНС.
За попередньою інформацією, автомобіль спалахнув у результаті ремонтних робіт. Причину пожежі встановлюватиме слідство.
Нагадаємо, у Дніпрі водій маршрутки збив п'ятирічну дитину на пішохідному переході. Дівчинку госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта.
Читайте також: