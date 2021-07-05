У Києві автівка без водія перетнула шестисмугову дорогу та в'їхала у паркан

У Києві автівка без водія перетнула шестисмугову дорогу та в'їхала у паркан

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

У неділю, 5 липня, у Києві на вулиці Васильківській сталася автопригода. Автівка самовільно поїхала з місця паркування, перетнула перехрестя з жвавим рухом та в'їхала у паркан установи.

Про повідомили у Патрульній поліції Києва та оприлюднили відео з камер відеоспостереження.

У поліції зазначили, що за попередньою інформацією, водій Volkswagen не поставив свій автомобіль на стоянкове гальмо.

На водія склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

"Водій не повинен залишати транспортний засіб, не вживши всіх заходів, щоб не допустити його самовільного руху", - нагадали правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше поблизу міста Судова Вишня Львівської області сталась смертельна ДТП. Водій автомобіля Volkswagen Touran, житель Яворівського району Львівської області, приїхав на місцеву водойму. Він залишив свій транспортний засіб на вершині кар'єру, а сам спустився вниз до водойми. Раптово автомобіль почав котитись, 32-річний чоловік, намагаючись його зупинити, потрапив під колеса власного Volkswagen. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання