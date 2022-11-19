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У Києві арештували активи компанії з РФ на 40 млн гривень, вилучене передали на потреби ЗСУ

Автор
Денькович Ярослава
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У Києві арештували активи компанії з РФ на 40 млн гривень, вилучене передали на потреби ЗСУ

Фото: pixabay.com

Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин.

Правоохоронці виявили у Києві фірму, кінцевим бенефіціарним якої є громадянин Росії, яка займалась продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Наразі арештоване та вилучене пальне передали на потреби українських військових.

Про це повідомляє пресслужба МВС.    

"За клопотанням слідчого ГСУ Нацполіції, погодженим із прокурором Офісу Генерального прокурора, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень. Наразі вилучене передали на потреби Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні створили спецфонд для націоналізованих російських активів.

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Дата публікації
Перегляди
120
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