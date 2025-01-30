У Києві анонім повідомив про мінування школи: деталі від поліції

У Києві поліція перевірила школу №236 після повідомлення про замінування.

Про це повідомив представник відділу комунікацій поліції Києва Дмитро Грищенко для "Телеграф".

За його словами, одразу після надходження повідомлень з погрозами усіх дітей евакуювали. Було проведено ретельну перевірку та обшук території, але вибухонебезпечних предметів не виявили.

Правоохоронець додав, що інформація про замінування школи не підтвердилася. Водночас він не зміг надати деталі про зміст погроз, які були надіслані анонімно.

Подібні випадки з повідомленнями про замінування навчальних закладів є доволі поширеним явищем, однак усі вони потребують негайного реагування відповідних служб.

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області чоловік після конфлікту зі знайомим кинув гранату до подвір’я його будинку.

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