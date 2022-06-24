У Києві активізувалися шахраї: чоловік відібрав та продав земельну ділянку вартістю 6 млн гривень

У Києві активізувалися шахраї: чоловік відібрав та продав земельну ділянку вартістю 6 млн гривень

У столиці за тиждень стало відомо про два випадки шахрайства у сфері нерухомості. Обидва зловмисники використали фальшиві документи, щоб зареєструвати ділянку та квартиру на себе, а потім продати.

У Києві чоловік видав себе за іншу людину, перереєстрував на себе земельну ділянку вартістю майже 6 млн гривень та швидко продав її за 700 тисяч.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Зловмисник надав нотаріусу підроблені документи, отримав право власності та скористався цим документом.

Прокуратура наразі повернула землю в Деснянському районі столиці у власність територіальної громади. Розслідування по справі триває.

Нагадаємо, раніше в Києві шахрай продавав чужу квартиру, поки власниця поїхала. Чоловік зареєстрував за собою право власності на квартиру на підставі підробленого документу, а потім перереєстрував житло на третіх осіб.

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