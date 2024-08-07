У Києві аферист заробив на волонтерах та дружинах військових 600 тисяч гривень: як діяла схема

Наразі встановлено 19 потерпілих, яких псевдоволонтер ошукав на кругленькі суми.

У Києві шахрай ошукав військовослужбовців та їхні рідних на 600 тис. грн, пропонуючи придбати тепловізори, системи РЕБ, дрони, аптечки, турнікети та інше військове спорядження. Наразі відомо про 19 обдурених ним людей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як розповіли у прокуратурі Києва, 26-річний киянин знаходив у соцмережах оголошення, у яких дружини військовослужбовців, волонтерів, а також самі військові шукали товари для військових.

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Шахрай розповідав, що займається волонтерською діяльністю та може допомогти придбати усі ці речі. Передоплату за товари він приймав на свою банківську картку.

Отримавши гроші, чоловік створював товарно-транспортну накладну через особистий кабінет у поштовому застосунку, дані якої надсилав покупцям на підтвердження того, що він дійсно щось відправив.

Та замість замовлених товарів він цинічно вкладав у посилки м’які іграшки, пластикові стакани, сірники, порожні коробки.

Після відправлення такої посилки аферист переставав виходити на зв’язок з покупцями.

Крім того, видаючи себе за військовослужбовця, який ніби то перебуває в зоні бойових дій, зловмисник збирав гроші на ремонт автомобіля.

Чоловіку повідомлено про підозру у шахрайстві (ч.ч.1, 2 ст.190 КК України).

Нагадаємо, у Львові чоловік вигадав, як отримати від держави 300 тис. грн.

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