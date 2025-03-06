У Києві адвокат за 25 тис. дол. обіцяв "відшукати" невиліковну хворобу в призовників

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві викрито схему з уникнення мобілізації за допомогою фіктивних діагнозів. Адвокат, уродженець Львівщини, за $25 000 обіцяв своїм клієнтам "відшукати" невиліковну хворобу, щоб вони могли уникнути військової служби.

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці затримали 31-річного столичного адвоката, який обіцяв призовникам уникнути служби за 25 000 доларів.

"За вказані кошти підозрюваний обіцяв вплинути на посадовців одного зі столичних районних ТЦК та СП щодо фіктивного проходження підопічним військово-лікарської комісії, за рішенням якої останнього будо б визнано непридатним до військової служби через наявність тяжкої невиліковної хвороби. Крім того, ділок мав особисто проконтролювати виключення «хворого» з військового обліку із внесенням даних щодо нього в реєстр "Оберіг", — зазначили в поліції.

Адвокат отримав аванс у розмірі 5 000 доларів і другу частину платежу у 20 000 доларів, під час передачі яких і був затриманий правоохоронцями. У його гаражі та автомобілі виявлено наркотики, боєприпаси та гранати.

"У ході проведення обшуків за місцем мешкання фігуранта, у його гаражі та автомобілі поліцейські вилучили "чорнові" записи, печатки, мобільні телефони, ноутбук, а також 13 бойових гранат, 11 підривачів, 360 набоїв різного калібру та наркотичні засоби. Походження вилучених боєприпасів наразі встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за зловживання впливом та незаконне поводження зі зброєю. Максимальне покарання за ці злочини — до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Раді розповіли, як нардепи влаштували ще одну схему для ухилянтів.

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