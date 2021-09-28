У Києві адвокат вигадав шахрайську схему і заволодів двома квартирами вартістю 2,5 млн грн

У Києві адвокат вигадав шахрайську схему і заволодів двома квартирами вартістю 2,5 млн грн

Шахраю повідомлено про підозру.

Адвокат вигадав шахрайську схему і заволодів двома квартирами у Києві вартістю 2,5 млн грн.

Шахраю повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлюючі документи на дві квартири у м. Києві, що належали померлим особам. У подальшому на підставі цих документів адвокат заволодів вказаними квартирами. Водночас однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи паспортні документи власного клієнта без відома останнього та надалі з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, відчужив її на користь третіх осіб", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Таким чином шахрайськими діями групи осіб, до якої входив підозрюваний, завдано шкоду спадкоємцям на загальну суму понад 2, 5 млн гривень.

Наразі керівником Київської міської прокуратури погоджено повідомлення про підозру адвокату та вирішується питання про обрання останньому запобіжного заходу.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на вказані квартири окружною прокуратурою накладено арешт.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві адвокат разом зі спільниками намагався приховати муміфіковане тіло померлого пенсіонера для заволодіння його житлом. Тіло чоловіка пролежало у квартирі понад сім місяців.

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