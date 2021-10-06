Малолітній загинув на місці.
У Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі. Малолітній загинув на місці.
Трагедія сталася 5 жовтня у багатоповерхівки на Харківському шосе у Дніпровському районі.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
"У вівторок, 5 жовтня близько 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про падіння дитини із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики. Попередньо правоохоронці встановили, що 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі", - йдеться у повідомленні поліції.
Хлопчик проживав із батьками у цьому ж будинку.
Наразі поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини трагедії.
Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, у Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі, але патрульний схопив її в останній момент.