У Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі

У Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі

Малолітній загинув на місці.

У Києві 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі. Малолітній загинув на місці.

Трагедія сталася 5 жовтня у багатоповерхівки на Харківському шосе у Дніпровському районі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

"У вівторок, 5 жовтня близько 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про падіння дитини із квартири багатоповерхівки на Харківському шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та медики. Попередньо правоохоронці встановили, що 8-річний хлопчик випав з балкона квартири на 21-му поверсі", - йдеться у повідомленні поліції.

Хлопчик проживав із батьками у цьому ж будинку.

Наразі поліцейські опитують рідних загиблого, сусідів, свідків та очевидців, аби з’ясувати причини та обставини трагедії.

Після проведення першочергових слідчих дій події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Києві 17-річна дівчина стрибнула з балкона на 25 поверсі, але патрульний схопив її в останній момент.

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