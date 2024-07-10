У Києві 66-річний працівник коледжу розбещував 14-річного підлітка

Після скоєного зловмисник вдався до шантажу – мовляв, якщо юнак розповість, тоді його виселять з гуртожитку.

У Києві 66-річний колишній заступник завідувача гуртожитку коледжу підозрюється у розбещенні 14-річного хлопця.

Про це передають поліція та прокуратура Києва.

До столичної поліції звернулась мати 14-річного хлопця із повідомленням про те, що її сина розбещував дорослий чоловік. Підліток навчається в одному з коледжів столиці та на період занять проживав у гуртожитку. Інцидент стався, коли більшість студентів через початок війни залишили гуртожиток, залишитись дозволили лише тимчасово переміщеним особам.

66-річний зловмисник, працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку, запросив підлітка до себе у кімнату, щоб начебто зробити йому масаж. Коли хлопець прийшов до завідувача гуртожитку, збоченець запропонував йому оголитись. Спочатку чоловік запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії.

Після скоєного він вдався до шантажу – мовляв, якщо юнак розповість, тоді його виселять з гуртожитку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 статті 156 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх. З роботи його звільнили майже одразу після вказаних подій.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зловмисникові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція Києва

Нагадаємо, у Києві сім'я найняла чистильника акваріуму, а він розбещував їхню 13-річну доньку.

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