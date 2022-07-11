У Києві 61-річна жінка намагалася накласти на себе руки через хворобу чоловіка

У Києві патрульні запобігли спробі самогубства жінки, яка хотіла стрибнути з вікна восьмого поверху.

Громадянка була у розпачі через хворобу чоловіка, бо не може йому допомогти. Проте, на щастя, копи вчасно прибули на місце і зберегли життя жінки.

Про це інформує патрульна поліція України.

Відомо, що інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Симиренка. Патрульним про інцидент повідомив свідок, який бачив наміри жінки стрибнути з вікна.

Також читайте Колишній посадовець херсонської поліції скоїв самогубство після російського полону

За кілька хвилин на місце прибув екіпаж патрульних. Спочатку інспектори намагалися вмовити громадянку з вулиці, але слова не допомагали — вона була налаштована рішуче.

Тоді Олександр Марченко попросив своїх колег продовжувати розмову, а сам піднявся на восьмий поверх та продовжив розмовляти з жінкою, поступово наближаючись до неї.

"Громадянка була у розпачі. Розповідала про хворобу чоловіка і про те, що не бачить сенсу жити далі, бо не може йому допомогти. На щастя, Олександр зміг підібрати потрібні слова, щоб вмовити її не робити непоправного. Тож 61-річна жінка погодилась добровільно спуститись до поліцейського", - повідомляє пресслужба поліції.

На місці працювали медики "швидкої", які ушпиталізували громадянку до спеціального медичного закладу.

Нагадаємо, на Київщині жінка намагалась вчинити самогубство через війну.

Читайте також: