У Києві 6 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

Обмеження вводяться через приїзд до столиці іноземних делегацій.
У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Це пов'язано з прибуттям офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.
Про це інформує Патрульна поліція.
Обмеження руху буде вводитися у період від 08:00 до 23:00.
Список вулиць:
- Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)
- проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
- поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
- Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
- вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
- вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
- бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
- вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
- вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
- вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
- проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
- вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
- вулиця Боричів Тік
- Володимирський узвіз
- вулиця Михайлівська
- вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
- вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
- вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
- вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
- міст Метро
- проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)
Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.
Нагадаємо, що у середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії у Бабиному Яру.
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