У Києві 6 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

Обмеження вводяться через приїзд до столиці іноземних делегацій.

У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Це пов'язано з прибуттям офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це інформує Патрульна поліція.

Обмеження руху буде вводитися у період від 08:00 до 23:00.

Список вулиць:

Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)

проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)

поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе

Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут

вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа

вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького

бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)

вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)

вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)

вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)

проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)

вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)

вулиця Боричів Тік

Володимирський узвіз

вулиця Михайлівська

вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)

вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)

вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)

вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)

міст Метро

проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Нагадаємо, що у середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії у Бабиному Яру.

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