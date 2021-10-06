Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві 6 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

У Києві 6 жовтня обмежать рух низкою вулиць: список

УНІАН

Обмеження вводяться через приїзд до столиці іноземних делегацій.

У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Це пов'язано з прибуттям офіційних іноземних делегацій з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Про це інформує Патрульна поліція.

Обмеження руху буде вводитися у період від 08:00 до 23:00.

Список вулиць:

  • Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)
  • проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
  • поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
  • Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
  • вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
  • вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
  • бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
  • вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
  • вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
  • вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
  • проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
  •  вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
  •  вулиця Боричів Тік
  •  Володимирський узвіз
  •  вулиця Михайлівська
  •  вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
  •  вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
  •  вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
  •  вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
  • міст Метро
  • проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)

Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових обмежень.

Нагадаємо, що у середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії у Бабиному Яру.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація