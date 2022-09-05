У Києві 6-11 вересня відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Цього тижня у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, 6 вересня (вівторок) ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

7 вересня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

8 вересня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;

у Подільському районі – вул. Юрківська (у межах вулиць Турівської та Межигірської);

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

9 вересня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна), вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської);

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

10 вересня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Лісківська (у межах вулиць Милославської та Радунської), вул. Марини Цвєтаєвої (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9, вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

11 вересня (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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