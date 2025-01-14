У Києві чоловік викрав з СТО автівку, що призначалась для ЗСУ: фото

Викрадачем виявився 52-річний мешканець Рівненщини, раніше судимий за майнові злочини, який на декілька днів приїхав до столиці.

У Києві 52-річний рівнянин викрав з СТО автівку, що призначалась для ЗСУ.

Про це повідомила поліція Києва.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення про викрадення транспортного засобу по вулиці Вересневій у Дарницькому районі. Інформацію про злочин оперативний черговий передав усім патрулям по місту, а за вказаною адресою було направлено слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці встановили, що на територію СТО зайшов невідомий чоловік та помітив незачинений автомобіль УАЗ, який проходив техогляд та мав в подальшому передаватись власником на потреби Збройних сил України. Зловмисник сів до салону, завів двигун та поїхав з місця у невідомому напрямку.

"Поліцейські протягом години розшукали порушника та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 52-річний мешканець Рівненської області, раніше судимий за майнові злочини, який на декілька днів приїхав до столиці", – йдеться у повідомленні.

52-річний викрадач автівки для ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook

Слідчий Дарницького управління поліції за процесуального керівництва із окружною прокуратурою повідомив затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом.

Викрадений УАЗ повернули власнику, він, як і планував, передасть його ЗСУ / Фото: Поліція Києва / Facebook

Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні сталося моторошне вбивство на АЗС у Києві. Зловмисник впритул вистрілив у чоловіка та поїхав з місця злочину на автомобілі жертви.

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