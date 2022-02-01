У Києві 5-6 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

У Києві 5-6 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

Цими вихідними, 5-6 лютого, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, 5 лютого (субота) ярмарки триватимуть:

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);

у Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;

у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

6 лютого (неділя):

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

На ярмарках містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

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