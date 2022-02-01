Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Києві 5-6 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві 5-6 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

КМДА

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

Цими вихідними, 5-6 лютого, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зокрема, 5 лютого (субота) ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);
  • у Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
  • в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
  • у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
  • у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
  • у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.

6 лютого (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).

На ярмарках містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.

Читайте також:

Наступна публікація