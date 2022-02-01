У Києві 5-6 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Містяни на ярмарках матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
Цими вихідними, 5-6 лютого, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, 5 лютого (субота) ярмарки триватимуть:
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Володимира Маяковського);
- у Дніпровському районі – б-р Ігоря Шамо, 2-12;
- в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- у Солом’янському районі – вул. Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- у Шевченківському районі – вул. Юрія Глушка, 2-12.
6 лютого (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
На ярмарках містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
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