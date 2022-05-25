У Києві 40 парків та скверів безпечні для відвідувачів: список

У Києві 40 парків та скверів безпечні для відвідувачів: список

У Києві 40 парків та скверів безпечні для відвідування.

У решті столиних парків триває обстеження на вибухонебезпечні предмети. Від початку проведення нетехнічного обстеження парків та скверів вже перевірили 705,74 га.

Про це повідомляє пресслужба Київської військово-цивільної адміністрації.

Безпечними є, зокрема, парки імені Рильського, "Співоче поле", "Позняки", "Кіото", "Попудренко", "Юність", "Орлятко", "Нивки", "Пейзажна алея", "Бабин Яр", урочище "Наталка".

Зазначається, що співробітники ДСНС разом з Центром швидкого реагування щодня обстежують парки та сквери на вибухонебезпечні предмети.

До слова, у Києві станом на кінець травня 2021 року створено 746 зелених зон, із яких 128 парків та 618 скверів загальною площею понад 8000 гектарів.

Як повідомлялося, Київський зоопарк, який був закритий для відвідувань від початку війни, розпочав роботу в режимі парку. Наразі доступні для огляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Каси продажу квитків працюють від 10:00 до 15:00. На території зоопарку відвідувачі можуть перебувати до 16:30.

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