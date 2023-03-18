У Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річного співмешканця: фото

Жінка намагалася приховати від слідства свою причетність до скоєння злочину та вигадала інші обставини події.

У Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річного співмешканця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія сталася на початку року на вулиці Лаврухіна, у Деснянському районі Києва. До поліції зателефонувала жінка з повідомленням про те, що її 20-річний співмешканець повернувся додому з ножовим пораненням... Досудовим розслідуванням було встановлено, що ножове поранення чоловікові спричинила 36-річна заявниця - його співмешканка, яка намагалася приховати від слідства свою причетність до скоєння злочину та вигадала інші обставини події", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що між жінкою та чоловіком стався словесний конфлікт, в ході якого підозрювана вдарила потерпілого у спину кухонним ножем, а потім змила з нього кров.

Фігурантку було затримано. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі слідчі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваній може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Фото: Поліція Києва / Facebook

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