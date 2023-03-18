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У Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річного співмешканця: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річного співмешканця: фото

Фото: Поліція Києва

Жінка намагалася приховати від слідства свою причетність до скоєння злочину та вигадала інші обставини події.

У Києві 36-річна жінка під час сварки всадила ножа у спину 20-річного співмешканця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Подія сталася на початку року на вулиці Лаврухіна, у Деснянському районі Києва. До поліції зателефонувала жінка з повідомленням про те, що її 20-річний співмешканець повернувся додому з ножовим пораненням... Досудовим розслідуванням було встановлено, що ножове поранення чоловікові спричинила 36-річна заявниця - його співмешканка, яка намагалася приховати від слідства свою причетність до скоєння злочину та вигадала інші обставини події", - йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що між жінкою та чоловіком стався словесний конфлікт, в ході якого підозрювана вдарила потерпілого у спину кухонним ножем, а потім змила з нього кров.

Фігурантку було затримано. Слідчі повідомили їй про підозру у скоєнні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Наразі слідчі скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Підозрюваній може загрожувати від п’яти до восьми років позбавлення волі.

© Поліція Києва / Facebook
Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві молодик намагався вбити свою бабусю.

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Дата публікації
Перегляди
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