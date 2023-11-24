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У Києві 32-річний збоченець підшукував у соцмережах дівчаток та надсилав їм дитяче порно: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У Києві 32-річний збоченець підшукував у соцмережах дівчаток та надсилав їм дитяче порно: фото

У Києві чоловік розповсюджував дитячу порнографію / Фото: Поліція Києва / Facebook

Зловмисник запрошував неповнолітніх до себе додому та просив надіслати йому інтимні фото за подарунки.

У Києві збоченець розповсюджував дитячу порнографію. 32-річний фігурант підшукував у соціальній мережі дівчаток та надсилав їм відео порнографічного характеру за участю дітей. Крім того, запрошував неповнолітніх до себе додому та просив надіслати йому інтимні фото за подарунки.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Дарницького управління поліції викрили чоловіка за підозрою у розповсюдженні дитячої порнографії. Ним виявився місцевий мешканець, 1991 року народження", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуку у квартирі зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони та інші речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до вчинення злочину. 

Наразі встановлюється інформація щодо походження відео, які розповсюджував чоловік та його причетність до створення цих відеозаписів.

Обшуки у квартирі підозрюваного / ©
Обшуки у квартирі підозрюваного

"За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання пів вартою з правом внесення застави у розмірі 214 тисяч гривень", - повідомили у поліції.

Наступні 12 років зловмисник може провести за ґратами.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть журналіста, який вчиняв розпусні дії щодо неповнолітніх.

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Дата публікації
Перегляди
319
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