У Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував знайомого: голову сховав під підлогу

Чоловік проведе у в'язниці 13 років.
У Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував 34-річного знайомого. У своєму будинку під час конфлікту в 2021 році зловмисник наніс останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок.
Його засудили до 13 років позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.
Щоб приховати злочин, чоловік ножем розчленував тіло потерпілого. Відділивши голову від тулуба, обвинувачений сховав її під підлогу будинку, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця.
Наступного дня сумку з обезголовленим тілом чоловіка виявили на пустирі у Голосіївському районі Києва. Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві та затримати його.
Нагадаємо, затримали 53-річного киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. Він вчинив сексуальне насильство відносно потерпілої у себе вдома.
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