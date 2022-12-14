У Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував знайомого: голову сховав під підлогу

Чоловік проведе у в'язниці 13 років.

У Києві 31-річний чоловік вбив та розчленував 34-річного знайомого. У своєму будинку під час конфлікту в 2021 році зловмисник наніс останньому понад 30 ударів ножем в область голови, шиї, тулубу та кінцівок.

Його засудили до 13 років позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Щоб приховати злочин, чоловік ножем розчленував тіло потерпілого. Відділивши голову від тулуба, обвинувачений сховав її під підлогу будинку, а тіло помістив до побутової сумки та на таксі перевіз до безлюдного місця.

Наступного дня сумку з обезголовленим тілом чоловіка виявили на пустирі у Голосіївському районі Києва. Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити підозрюваного у вбивстві та затримати його.

Нагадаємо, затримали 53-річного киянина за підозрою у зґвалтуванні 22-річної похресниці. Він вчинив сексуальне насильство відносно потерпілої у себе вдома.

Вибухи у Києві 14 грудня: що відомо про ранкові обстріли

Читайте також: