У Києві 30-річна жінка із 17-річною спільницею знімала власних дітей у порно (фото)

У Києві 30-річна жінка із 17-річною спільницею знімала власних дітей у порно (фото)

Зловмисницям загрожує до 15 років в'язниці.

У Києві викрили 30-річну жінку, яка разом із 17-річною спільницею знімала власних дітей у порно. Постраждалим 9 та 11 років.

Про це 4 лютого повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зловмисниці вигадали сценарії сексуальних сцен і примушували малолітніх дівчат брати участь у зйомках. Порнографічний контент розповсюджували за гроші через Інтернет. Інформація про це надійшла до правоохоронних органів України від іноземних колег.

Жінці та її спільниці повідомили про підозру. Їм загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві 33-річна мати з співмешканцем чотири роки знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка.

Прокуратура міста Києва

Прокуратура міста Києва

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