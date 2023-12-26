У Києві 27 грудня очікуються небезпечні метеорологічні явища: що відомо

Оголошено перший рівень небезпеки через сильний вутер та дощ із мокрим снігом.

Завтра, 27 грудня у Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища та погіршення погоди. У місті оголошено перший рівень небезпеки.

Про це попереджає Київська міська військова адміністрація.

"Буде хмарна погода, з проясненнями. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с! Температура у Києві протягом доби 4-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на сильний вітер, необхідно дотримуватися наступних безпекових правил:

намагайтеся не ходити під розлогими деревами, біля будівельних майданчиків;

тримайтеся якомога далі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження;

не залишайте автівки під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Як повідомлялося, раніше синоптики розповіли про погоду в січні 2024-го. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде в межах норми.

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