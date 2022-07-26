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У Києві 27-29 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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У Києві 27-29 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото: УНІАН

На період воєнного стану в Києві заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

У Києві 27-29 липня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

На період воєнного стану в Києві заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. Частина лісових територій була зоною бойових дій, там можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це несе ризики не лише для громадян, але й для вогнеборців у разі пожежі.

Окрім цього, на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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