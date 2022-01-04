Не дала грошей: у Києві 26-річний чоловік вбив власну матір та викинувся з вікна

Зловмисник вижив, йому загрожує довічне ув'язнення.
У Києві 26-річний чоловік вбив власну матір, а потім вистрибнув з вікна п’ятого поверху. З травмами його забрали до лікарні.
Про це інформує поліція Києва.
У квартирі, звідки вистрибнув хлопець, поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. За словами правоохоронців, син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Коли мати відмовила, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем.
Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина, 1995 року народження, затримали.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю". Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.
"Наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта", — розповіли правоохоронці.
Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік убив рідну матір. Він завдав їй понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю.
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