Не дала грошей: у Києві 26-річний чоловік вбив власну матір та викинувся з вікна

Не дала грошей: у Києві 26-річний чоловік вбив власну матір та викинувся з вікна

Зловмисник вижив, йому загрожує довічне ув'язнення.

У Києві 26-річний чоловік вбив власну матір, а потім вистрибнув з вікна п’ятого поверху. З травмами його забрали до лікарні.

Про це інформує поліція Києва.

У квартирі, звідки вистрибнув хлопець, поліцейські виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. За словами правоохоронців, син вимагав у матері гроші на особисті потреби. Коли мати відмовила, він завдав жінці численних ударів по голові гітарою та стільцем.

Поліція Києва / Facebook

Зрозумівши, що 65-річна мати мертва, син вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Киянина, 1995 року народження, затримали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю". Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

"Наразі підозрюваний перебуває у медичному закладі, його стан стабільний. Згодом буде проведено судово-психіатрична експертиза, аби встановити осудність чи неосудність фігуранта", — розповіли правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що під Києвом чоловік убив рідну матір. Він завдав їй понад 20 ударів руками, ногами та металевою гантеллю.

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