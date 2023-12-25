У Києві 26 грудня оголошується перший рівень небезпеки: чого варто остерігатися

Фахівці КМДА дали низку порад, яких варто дотримуватися під час сильного вітру.

У Києві 26 грудня очікуються пориви вітру 15-20 м/с. У зв'язку з цим оголошено рівень небезпеки, жовтий.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці КМДА дали низку порад, яких варто дотримуватися під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС). У випадку травмування людей, негайно телефонуйте 103.

У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номерами: 044-278-35-40 або 050-439-83-66.

Нагадаємо, у Києві перевірять усі укриття після обвалення стелі у шкільному бомбосховищі, в якому учні перечікували повітряну тривогу.

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