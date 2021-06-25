У Києві 26 червня оголошується перший рівень небезпечності: у чому причина

У Києві 26 червня оголошується перший рівень небезпечності: у чому причина

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

У Києві вдень 26 червня очікується гроза, місцями град та шквали вітру 15-20 м/с.

Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує у разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка "Київавтодору".

"У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, аномальна спека у Києві побила два температурні рекорди.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання