У Києві 26 червня оголошується перший рівень небезпечності: у чому причина

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
У Києві вдень 26 червня очікується гроза, місцями град та шквали вітру 15-20 м/с.
Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує у разі падіння дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка "Київавтодору".
"У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах, звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК "Київавтодор" за тел.: 284-74-19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, аномальна спека у Києві побила два температурні рекорди.