Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві 24 листопада оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
969
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві 24 листопада оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Фото: pixabay.com

На столицю опускається туман: видимість впаде до 200-500 м.

У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 листопада, вночі та вранці 25 листопада очікується туман, видимість 200-500 м.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також закликаємо пішоходів бути уважними і одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у сутінках.

Нагадаємо, увечері 24 листопада і 25 листопада зранку столичне метро скоротить інтервали руху потягів.

Чи готові українці до повного блекауту

Чи готові українці до повного блекауту

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
969
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація