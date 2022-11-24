У Києві 24 листопада оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

На столицю опускається туман: видимість впаде до 200-500 м.
У Києві оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
У найближчу годину з утриманням до кінця доби 24 листопада, вночі та вранці 25 листопада очікується туман, видимість 200-500 м.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також закликаємо пішоходів бути уважними і одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та у сутінках.
Нагадаємо, увечері 24 листопада і 25 листопада зранку столичне метро скоротить інтервали руху потягів.
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