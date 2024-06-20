У Києві 23-річний чоловік поширював радянську символіку у гімназії: деталі, фото

За розвішування на паркані гімназії вимпелів та прапорців радянських часів хлопець може провести за ґратами п'ять років.

У Києві 23-річний місцевий мешканець розвісив близько 20 прапорців та іншої символіки радянських часів на паркані одного з навчальних закладів Дарницького району. За це йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Співробітники поліції Києва під час моніторингу соціальних мереж виявили відеоролик, на якому група підлітків збирають з паркану гімназії у Дарницькому районі радянські прапорці та вимпели. На місце прибула слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та кримінальної поліції. Правоохоронці встановили свідків та учасників події, і з’ясували, що підлітки збирали радянські прапорці, які залишили невідомі.

Радянська символіка, яку зняли з паркану гімназії / Фото: поліція Києва

Під час розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції оперативно встановили підозрюваного, який причетний до розповсюдження забороненої символіки. Ним виявився 23-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Наразі поліцейські проводять із чоловіком першочергові слідчі дії.

Радянська символіка, яку зняли з паркану гімназії / Фото: поліція Києва

Слідчий відділ Дарницького управління поліції внісен відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про подію за ч. 1 ст. 436-1 Кримінального кодексу України – виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, суд на Полтавщині покарав рецидивістку, яка в Instagram торгувала радянською атрибутикою.

Читайте також: