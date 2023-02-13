У Києві 22-річний пасажир маршрутки ледь не зарізав водія і вкрав гроші (фото)

У Києві пасажир маршрутки під час зупинки наніс водію численні удари ножем, вкрав з салону виручку та втік. Подія сталася на вулиці Івана Пулюя, що в Солом'янському районі столиці.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Києві.

Потерпілого госпіталізували до лікарні. Нападника протягом кількох годин затримали правоохоронці. Ним виявився раніше не судимий 22-річний мешканець Київської області. Він пояснив, що таким чином вирішив збагатитися.

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Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство з корисливих мотивів та готують клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Київській області затримали педофіла, який чіплявся до 11-річної дівчинки. Чоловік підійшов до дитини на вулиці та почав демонструвати їй свій статевий орган.

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