У Києві 22 лютого не лунатимуть сирени - КМДА

У Києві 22 лютого не лунатимуть сирени - КМДА

У КМДА закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

У Києві у вівторок, 22 лютого, не лунатимуть сирени, як це напередодні поширили деякі ЗМІ.

Про це повідомили у КМДА.

У КМДА спростували інформацію, яку опублікували деякі ЗМІ, про те, що 22 лютого вмикатимуть сирени для перевірки системи оповіщення.

"Сьогодні, 22 лютого, у столиці не заплановано проведення перевірки системи оповіщення із увімкненням звуку сирен. Інформація, поширена низкою ЗМІ, що така перевірка, нібито, відбудеться сьогодні, не відповідає дійсності", - наголосили в КМДА.

Також київські чиновники закликали громадян довіряти лише офіційним та перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, у Києві вандали знову осквернили пам’ятник воїнам АТО.

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