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У Києві 21-річний пацієнт швидкої напав на бригаду з ножем: є поранений

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Києві 21-річний пацієнт швидкої напав на бригаду з ножем: є поранений

Фото: УНІАН

Водій швидкої отримав легкі тілесні ушкодження.

У Києві 21-річний пацієнт напав на бригаду швидкої допомоги з ножем і завдав поранень водію. Хлопець був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

У водія швидкої різана рана щоки та нижньої губи.

На місце події викликали наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Водія бригади доставили до лікарні, а нападника передали наряду поліції.

Нагадаємо, у Києві раптово зник 29-річний чоловік з Петропавлівської Борщагівки. Він вимкнув телефон, поїхав з дому на авто та станом на ранок наступного дня не повернувся. До поліції звернулася дружина зниклого.

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Перегляди
229
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