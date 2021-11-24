У Києві 21-річний квартирант викрав авто з документами і влаштував ДТП (фото)

Хлопець забрав ключі, документи та машину.
У Києві 21-річний хлопець вкрав документи та ключі від автомобіля Skoda, а потім влаштував ДТП та втік.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.
До правоохоронців із заявою звернувся чоловік, який приїхав у гості до свого дядька. Він залишив машину біля будинку на проспекті Романа Шухевича та залишився з ночівлею. Вранці він не знайшов ключів, документів і самої машини. Потерпілий сказав, що підозрює у крадіжці квартиранта свого дядька.
Поліцейські за кілька годин знайшли пошкоджену машину на узбіччі бульвару Перова. Виявилося, що викрадач уночі потрапив у ДТП і втік із місця аварії. Зловмисника знайшли у мікрорайоні Виноградар. Він переховувався у квартирі родичів. Під час огляду поліцейські знайшли у нього ключі від викраденої машини та документи.
Хлопця затримали. За цим фактом відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 289 та ч.3 ст. 457 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що програміст "Епіцентру" на Київщині вкрав 23 комп'ютери з місця роботи, продав їх за безцінь і програв гроші в онлайн-казино. Чоловік завдав збитків компанії на суму понад 340 тисяч гривень.
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