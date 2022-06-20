У Києві 21 червня оголошено перший рівень небезпеки: у чому причина

У Києві 21 червня оголошено перший рівень небезпеки: у чому причина

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка «Київавтодору».

У Києві оголошується перший рівень небезпеки, жовтий.

У столиці вдень 21 червня очікуються грози.

Про це попереджає КМДА із посиланням на Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. У разі сильного вітру рекомендують щільно закрити вікна будинків, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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"Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". Загалом комунальна корпорація має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Зокрема, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - йдеться у повідомленні КМДА.

Фото: ТСН.ua

Департамент муніципальної безпеки КМДА нагадує, що у випадку падіння дерев чи гілок, під час травмування людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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