У Києві 2021 рік потрапив до двадцятки найтепліших і найсухіших за всю історію

У Києві 2021 рік потрапив до двадцятки найтепліших і найсухіших за всю історію

Загалом у минулому році у столиці було зафіксовано 25 температурних рекордів.

У Києві 2021 рік потрапив до двадцятки найтепліших і найсухіших за всю історію.

Про це повідомили кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, коли підбили погодні підсумки 2021 року у столиці.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньорічна температура у Києві становила +9,2°С, що на 0,2°С більше кліматичної норми 1991-2020 рр. Він увійшов лише у двадцятку найтепліших від 1881 року.

Впродовж семи місяців року спостерігались позитивні відхилення температури повітря порівняно з середніми багаторічними показниками, а п’ять місяців продемонстрували від'ємні відхилення від неї. Особливо відзначились липень і листопад, які мали найбільші відхилення від середньобагаторічних показників відповідно на 3,3°С та 2,2°С.

Найхолодніше минулого року було 20 січня – мінус 20,2°С, найспекотніше – 24 червня, коли температура у затінку сягнула +35,5°С.

Загалом у 2021 році у Києві було зафіксовано 25 температурних рекордів, до того ж найбільше їх було у січні і червні – відповідно 9 та 10.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 533 мм, що відповідає 86 % кліматичної норми. 2021 рік увійшов у двадцятку найсухіших. Однак у часі опади розподілились дуже нерівномірно – майже дві місячні норми у січні та лютому, а у червні та жовтні їх кількість не перевищила і 32% від середніх багаторічних показників.

Нагадаємо, у Києві 3 січня зафіксували температурний рекорд. Вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°С.

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