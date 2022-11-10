У Києві 20-річний хлопець ошукав волонтерів: продавав вигадану військову амуніцію

Киянин встиг ошукати трьох волонтерів на понад 100 тисяч гривень.

20-річний киянин ошукав волонтерів на продажі вигаданої військової амуніції. Хлопець розмістив фейкові оголошення з бронежилетами, шоломами, бронеплитами, джгутами, турникетами та аптечками.

Хлопець надсилав фото товару клієнтам та просив повну передоплату за нього, розповіли в Київській міській прокуратурі.

Таку умову зловмисник пояснював необхідністю закупки амуніції у країнах Європи. Однак одразу після отримання коштів аферист припиняв виходити на зв'язок із потерпілими, а гроші привласнював.

Киянин встиг ошукати трьох волонтерів. Вони перерахували йому понад 100 тисяч гривень. Наразі зловмиснику повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила три схеми втечі ухилянтів від мобілізації за кордон. Зловмисників затримали в Києві, на Житомирщині та в Чернівцях.

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