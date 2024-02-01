У Києві 19-річний шахрай разом зі спільниками ошукав 100 українців: як працювала схема (фото)

У Києві 19-річний шахрай разом із чотирма спільниками ошукав 100 українців. Вони предстануть перед судом. Ювенальні прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва скерували до суду відповідний обвинувальний акт.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, 19-річний обвинувачений у серпні 2022 року розробив злочинну схему ошукування громадян, яка передбачала створення та адміністрування каналів у месенджері Telegram під назвами: "Орлы инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".

Як розповіли у Київській міській прокуратурі, надалі хлопець створив організовану групу, до складу якої увійшли ще чотири особи, у тому числі неповнолітній 2005 року народження. Через створені Telegram-канали учасники схеми пропонували потенційним клієнтам отримати надвисокі прибутки від інвестицій у казино.

Аферисти переконували громадян перераховувати гроші на підконтрольні їм банківські картки, після чого привласнювали гроші ошуканих людей. Задля створення видимості ефективності свого "проєкту" шахраї публікували у Telegram-каналах фото та відео з позитивними відгуками інших громадян, які нібито вже отримали надвисокий прибуток від інвестування.

Загаломшахраї ошукали понад 100 українців на загальну суму 400 тисяч гривень. Під час обшуків у шахраїв вилучили майже дві сотні SIM-карток, понад 100 банківських карток, 220 тисяч гривень, 42 тисячі доларів, телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

За шахрайство, вчинене організованою групою всім п’ятьом аферистам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Дії організатора кваліфікували ще за ч. 1 ст. 304 Кримінального кодексу — втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Нагадаємо, ДБР викрило начальника однієї з військових частин на Київщині, який незаконно виплатив 20 млн грн своїй дружині.

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