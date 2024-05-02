У Києві 19-річний хлопець на BMW збив жінку на переході: що відомо (фото)

У Печерському районі Києва 19-річний хлопець на BMW збив жінку на пішохідному переході. Постраждала 37-річна киянка внаслідок наїзду автомобіля отримала численні тяжкі травми.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Встановлено, що 19-річний керманич автомобіля BMW X3 1 травня близько 13:30 допустив наїзд на 37-річну місцеву мешканку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході у Печерському районі", – йдеться у повідомленні поліції.

Медики доправили постраждалу до лікарні з тяжкими травмами.

Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння, прилад "Драгер" показав що він тверезий.

Винуватця аварії слідчі затримали на місці події та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

19-річний водій BMW X3 був тверезим / Фото: Поліція Києва

Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці вручили йому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві сталася моторошна ДТП: фура ледь не впала на жінку.

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