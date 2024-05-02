У Києві 19-річний хлопець на BMW збив жінку на переході: що відомо (фото)

Внаслідок наїзду автомобіля 37-річна киянка отримала численні тяжкі травми.
У Печерському районі Києва 19-річний хлопець на BMW збив жінку на пішохідному переході. Постраждала 37-річна киянка внаслідок наїзду автомобіля отримала численні тяжкі травми.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Встановлено, що 19-річний керманич автомобіля BMW X3 1 травня близько 13:30 допустив наїзд на 37-річну місцеву мешканку, яка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході у Печерському районі", – йдеться у повідомленні поліції.
Медики доправили постраждалу до лікарні з тяжкими травмами.
Правоохоронці перевірили водія на стан сп’яніння, прилад "Драгер" показав що він тверезий.
Винуватця аварії слідчі затримали на місці події та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження.
Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Також правоохоронці вручили йому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві сталася моторошна ДТП: фура ледь не впала на жінку.
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