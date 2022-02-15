У Києві 19-20 лютого відбудуться сезонні ярмарки: список адрес

Містяни цими вихідними матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
Цими вихідними, 19-20 лютого, у Києві будуть проведені традиційні сільськогосподарські ярмарки.
Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Зокрема, 19 лютого (субота) ярмарки пройдуть:
- у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);
- у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
- у Святошинському районі – вул. Семашка, 10;
- у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Солом’янському районі – вул. Стадіонна (у межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
20 лютого (неділя):
- у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна).
На ярмарках містяни матимуть змогу купити якісні фермерські продукти.
Нагадаємо, через стрибки цін у Європі скасовують ПДВ на продукти, в Україні теж пропонують знизити податки.
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