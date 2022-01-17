У Києві 17 січня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У столиці протягом дня очікуються сильні пориви вітру.
У Києві 17 січня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Протягом дня у столиці очікуються пориви вітру 17-24 м/с.
Про це повідомляє КМДА.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, у Києві під час негоди 14 січня на автівку впало велетенське дерево, затиснувши усередині водія та пасажирку. На жаль, чоловік помер.
Читайте також: