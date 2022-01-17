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У Києві 17 січня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

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У Києві 17 січня оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

pixabay.com

У столиці протягом дня очікуються сильні пориви вітру.

У Києві 17 січня оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Протягом дня у столиці очікуються пориви вітру 17-24 м/с.

Про це повідомляє КМДА.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити;
  • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, у Києві під час негоди 14 січня на автівку впало велетенське дерево, затиснувши усередині водія та пасажирку. На жаль, чоловік помер.

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